Lewandowski: «Potrebbe essere stata la mia ultima partita con il Bayern» (Di sabato 14 maggio 2022) L’attaccante 34enne del Bayern, Robert Lewandowski, ha annunciato che il suo addio al club è molto probabile. Il gol segnato oggi contro il Wolfsburg, dunque, (il 35esimo in 34 partite di Bundesliga), Potrebbe essere l’ultimo con la maglia del Bayern. Oggi si conclude il campionato tedesco. L’attaccante polacco è stato premiato con il titolo di miglior marcatore ed ha dichiarato: “È molto probabile che questa sia la mia ultima partita con il Bayern. Non posso dire al 100%, ma forse lo era. Vogliamo trovare la soluzione migliore per me e il club”. Dovrebbe andara al Barcellona. Xavi, intanto, ammicca. In conferenza stampa, in merito al possibile ingaggio dell’attaccante, ha dichiarato: “Non conta l’età, contano le prestazioni. I calciatori oggi si ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 14 maggio 2022) L’attaccante 34enne del, Robert, ha annunciato che il suo addio al club è molto probabile. Il gol segnato oggi contro il Wolfsburg, dunque, (il 35esimo in 34 partite di Bundesliga),l’ultimo con la maglia del. Oggi si conclude il campionato tedesco. L’attaccante polacco è stato premiato con il titolo di miglior marcatore ed ha dichiarato: “È molto probabile che questa sia la miacon il. Non posso dire al 100%, ma forse lo era. Vogliamo trovare la soluzione migliore per me e il club”. Dovrebbe andara al Barcellona. Xavi, intanto, ammicca. In conferenza stampa, in merito al possibile ingaggio dell’attaccante, ha dichiarato: “Non conta l’età, contano le prestazioni. I calciatori oggi si ...

Advertising

napolista : Lewandowski: «Potrebbe essere stata la mia ultima partita con il Bayern» L’attaccante esce allo scoperto dopo l’ul… - AgenteChic : ??Robert #Lewandowski: “È possibile che questa sia stata la mia ultima partita con il Bayern. Non posso dirlo con ce… - melano_comestai : Dopo 8 anni Lewandowski potrebbe lasciare i bavaresi e io non sono pronta a tutto questo - caputo_elle : RT @CB_Ignoranza: Dopo 8 anni al Bayern, in cui ha messo a segno 343 gol e conquistato 19 trofei, Lewandowski potrebbe lasciare i bavaresi.… - Moonspell_666 : RT @CB_Ignoranza: Dopo 8 anni al Bayern, in cui ha messo a segno 343 gol e conquistato 19 trofei, Lewandowski potrebbe lasciare i bavaresi.… -