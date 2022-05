Jeremias svela finalmente il suo segreto | “Non l’avevate capito?”

Leggi su biccy

(Di sabato 14 maggio 2022) Al GF Vip 2 e anche in questa edizione de L’Isola dei Famosi si è parlato moltissimo del ‘’ diRodriguez. Negli anni sia Cecilia chehanno ricordato anni bui e cose brutte successe in passato el’ex naufrago oggi ne ha parlato in maniera chiara. Il fratello di Belen ospite di Silvia Toffanin a Verissimo ha rivelato di essere stato depresso e di aver fatto uso di droghe. “Gli ultimi anni per me sono stati tanto complicati. Problemi legati al cibo? Fosse soltanto quello. Certe cose che non mi va di raccontare non le dirò, tanto le ho già risolte. Oggi non sono più una vittima e sono cambiate molte cose. Non ho fatto una vita facile. E ammetto che non vado fiero di molte cose. Per capire ciò che ho vissuto bisogna passarci. Dopo l’ultima Isola sono sparito per sistemare delle cose e mi ...