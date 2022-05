Internazionali d’Italia 2022, ciclone Swiatek annienta Sabalenka: è in finale (Di sabato 14 maggio 2022) Iga Swiatek non si ferma più. La numero uno del mondo conquista la seconda finale consecutiva agli Internazionali d’Italia. Decisivo il successo in semifinale contro la biellorussa Aryna Sabalenka, uscita sconfitta con lo score di 6-2 6-1 in un’ora e diciannove minuti di gioco. Per la polacca ci sarà una tra la tunisina Jabeur o la russa Kasatkina all’ultimo atto. Clamorosa la striscia di Swiatek, che quest’oggi si è assicurata la ventisettesima vittoria consecutiva. Non perde addirittura da metà febbraio e si è presentata nella Capitale dopo quattro tornei vinti consecutivamente. Domani andrà alla caccia del suo quinto sigillo 1000 in carriera. Troppo poca la resistenza offerta da Aryna Sabalenka, apparsa anche in non perfette condizioni fisiche. In ... Leggi su sportface (Di sabato 14 maggio 2022) Iganon si ferma più. La numero uno del mondo conquista la secondaconsecutiva agli. Decisivo il successo in semicontro la biellorussa Aryna, uscita sconfitta con lo score di 6-2 6-1 in un’ora e diciannove minuti di gioco. Per la polacca ci sarà una tra la tunisina Jabeur o la russa Kasatkina all’ultimo atto. Clamorosa la striscia di, che quest’oggi si è assicurata la ventisettesima vittoria consecutiva. Non perde addirittura da metà febbraio e si è presentata nella Capitale dopo quattro tornei vinti consecutivamente. Domani andrà alla caccia del suo quinto sigillo 1000 in carriera. Troppo poca la resistenza offerta da Aryna, apparsa anche in non perfette condizioni fisiche. In ...

