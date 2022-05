Il carcere è sempre separazione e contrapposizione. Ma una nuova lingua è possibile (Di sabato 14 maggio 2022) Nell’ufficio del direttore del carcere di San Vittore è appeso un meraviglioso disegno a matita che occupa un’intera parete. E’ composto solo di fogli A4 incollati da cerotti di carta dell’infermeria. Al centro c’è il carcere visto dall’alto, “a volo d’uccello”, sui lati gli ambienti, le celle, le docce, i raggi, la cappella e la camera mortuaria. Ogni dettaglio è disegnato con cura, precisione e sapienza, a matita e acquarello grigio e marrone. E’ l’opera di qualcuno che è rimasto molti anni in prigione. Nella parte superiore del disegno – che per un attimo compare nel film “Il generale Della Rovere” di Vittorio De Sica” del 1959 – si legge: “carcere giudiziario San Vittore. Prospetto planimetrico eseguito dal detenuto M.R. offerto al Direttore Superiore Comm. Dott. Gino Borgioli. Milano, Ferragosto 1950”. Oggi San Vittore è ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 14 maggio 2022) Nell’ufficio del direttore deldi San Vittore è appeso un meraviglioso disegno a matita che occupa un’intera parete. E’ composto solo di fogli A4 incollati da cerotti di carta dell’infermeria. Al centro c’è ilvisto dall’alto, “a volo d’uccello”, sui lati gli ambienti, le celle, le docce, i raggi, la cappella e la camera mortuaria. Ogni dettaglio è disegnato con cura, precisione e sapienza, a matita e acquarello grigio e marrone. E’ l’opera di qualcuno che è rimasto molti anni in prigione. Nella parte superiore del disegno – che per un attimo compare nel film “Il generale Della Rovere” di Vittorio De Sica” del 1959 – si legge: “giudiziario San Vittore. Prospetto planimetrico eseguito dal detenuto M.R. offerto al Direttore Superiore Comm. Dott. Gino Borgioli. Milano, Ferragosto 1950”. Oggi San Vittore è ...

