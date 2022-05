GPDP: al via il codice di condotta per il Telemarketing (Di sabato 14 maggio 2022) Era necessario da tempo, e forse l’iniziativa del Garante per la privacy finalmente contribuirà ad arginare il Telemarketing selvaggio che talvolta sfiora il confine del consentito Non è solo un problema di fastidio. Non è solo un’invasione pubblicitaria. Il Telemarketing selvaggio attua strategie talmente aggressive da travalicare, oltre che un codice etico, anche ciò che L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 14 maggio 2022) Era necessario da tempo, e forse l’iniziativa del Garante per la privacy finalmente contribuirà ad arginare ilselvaggio che talvolta sfiora il confine del consentito Non è solo un problema di fastidio. Non è solo un’invasione pubblicitaria. Ilselvaggio attua strategie talmente aggressive da travalicare, oltre che unetico, anche ciò che L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

GiorgiaLodi : RT @sonoclaudio: Versione non confidenziale della 'Proposta di impegni' (sono 11) di @dazngroup | @DAZN_IT con @AGCOMunica ?? - MastroBlockcha1 : RT @guidoscorza: 'Via dai social le immagini in chiaro di #minori e persone disagiate'. Ne parlo su @Agenda_Digitale nella rubrica #iprovve… - informapirata : RT @sonoclaudio: Versione non confidenziale della 'Proposta di impegni' (sono 11) di @dazngroup | @DAZN_IT con @AGCOMunica ?? - sonoclaudio : Versione non confidenziale della 'Proposta di impegni' (sono 11) di @dazngroup | @DAZN_IT con @AGCOMunica ??… - AlessLongo : RT @guidoscorza: 'Via dai social le immagini in chiaro di #minori e persone disagiate'. Ne parlo su @Agenda_Digitale nella rubrica #iprovve… -