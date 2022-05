Empoli Salernitana 1-0 LIVE: squadre negli spogliatoi, decide Cutrone all’intervallo (Di sabato 14 maggio 2022) Allo stadio Castellani, il match valido per la 37ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Empoli e Salernitana: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Castellani, Empoli e Salernitana si affrontano nel match valido per la 37ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Empoli Salernitana 1-0 MOVIOLA FISCHIO D’INIZIO – COMINCIA LA PARTITA 1? Occasione Empoli – Palla in verticale per Cutrone di Stojanovic. L’attaccante dell’Empoli si trova a tu per tu con Sepe e calcia col piatto mancino. Il portiere granata si tuffa e blocca. 7? Occasione Salernitana – Djuric spizza di testa verso la porta un calcio d’angolo. Il pallone è indirizzato alle ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 14 maggio 2022) Allo stadio Castellani, il match valido per la 37ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Castellani,si affrontano nel match valido per la 37ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 MOVIOLA FISCHIO D’INIZIO – COMINCIA LA PARTITA 1? Occasione– Palla in verticale perdi Stojanovic. L’attaccante dell’si trova a tu per tu con Sepe e calcia col piatto mancino. Il portiere granata si tuffa e blocca. 7? Occasione– Djuric spizza di testa verso la porta un calcio d’angolo. Il pallone è indirizzato alle ...

