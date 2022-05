(Di sabato 14 maggio 2022) L'estate 2022 si avvicina, ma i prezzi che gli italiani dovranno fronteggiare per poter andare in vacanza rischiano di diventare quantomeno proibitivi. I rincari sui diversilegati alle spiagge, oltre a quelli di lettini e...

Advertising

PalermoToday : Dagli ombrelloni ai servizi: arriva la stangata sulla spiaggia - romatoday : Dagli ombrelloni ai servizi: arriva la stangata sulla spiaggia - Rob97052180Rob : @nathan0x Senti balengo, dai borsoni e dagli ombrelloni pronti a piazzare su di una spiaggia libera della litoranea. -

Aumentano sdraio eSi parte con le tariffe per, lettini e sdraio, che registrano incrementi medi del +4%/+5% con punte del +10% rispetto allo scorso anno, come confermato......prezzi da qui ad agosto - spiega il Codacons - Si parte con le tariffe giornaliere per, ... Nemmeno il caffè sarà esentatoaumenti. A tali voci di spesa si aggiunge il caro - carburanti: ...Un'estate all'insegna dei rincari e del sovraffollamento sulle spiagge che quindi, gioco forza, saranno più sporche: non sono confortanti le analisi sulla prossima stagione ...Da ombrelloni a servizi, per il Codacons ci saranno incrementi medi del +4%/+5% con punte del +10% rispetto allo scorso anno. Ecco cosa ci aspetta per l'estate 2022 ...