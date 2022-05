Bologna-Sassuolo | i convocati di Mihajlovic

(Di sabato 14 maggio 2022) La lista dei giocatoridal tecnico del, Sinisa, in vista del derby casalingo contro il, valido per la 37esima giornata della Serie A 2021/2022. Appuntamento domani, domenica 15 maggio, alle ore 12.30 al Dall’Ara. Di seguito la lista completa. IPortieri: Bagnolini, Bardi, Skorupski. Difensori: Binks, Bonifazi, De Silvestri, Dijks, Hickey, Kasius, Mbaye, Medel, Soumaoro, Theate. Centrocampisti: Aebischer, Dominguez, Schouten, Soriano, Svanberg, Vignato, Viola. Attaccanti: Arnautovic, Barrow, Orsolini, Sansone. SportFace.

Conferenza stampa Dionisi, le parole del tecnico delalla vigilia del match contro il. Le sue dichiarazioni Alessio Dionisi ha parlato alla vigilia del match traAVVERSARIO DIFFICILE - "Sul perché non saprei ma l'andata ci ha lasciato tanto rammarico, ce l'abbiamo ancora e vorremmo rifarci di quella partita, ...Lo ha detto l'allenatore del, Alessio Dionisi, in conferenza stampa alla vigilia del derby contro il: 'Ringrazio Carnevali per le parole spese. Voleva dare un input positivo all'...Sinisa Mihajlovic pensa solo alla sfida delle 12.30 di domenica 15 maggio con il Sassuolo, anche dopo la sconfitta di Venezia: "Ora ci rimangono due partite comunque importanti, visto che siamo ancora ...Nella puntata di Deejay Football Club Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni si sono lanciati nelle previsioni della 37esima giornata di Serie A.