“Verso Casa Mia” | così crescono le autonomie dei ragazzi e delle ragazze con sindrome di Down

Presentazione del progetto mercoledì 18 maggio alle 20 nella sala polivalente, via Giardini, 6 a Pedrengo. Bergamo. Già da due anni a piccoli step, bambini, ragazzi e giovani dell'Associazione Italiana Persone Down vivono in appartamento concesso in comodato gratuito dal Comune di Pedrengo delle esperienze di residenzialità che li portano anche ad esplorare e vivere il territorio, relazionandosi con la Comunità. Il progetto, realizzato da professionisti del settore, ha lo scopo di mostrare la persona nella sua interezza, pensando al progetto di vita e considerandola inserita in un contesto sociale. Il progetto si basa su tre aree cardine: la formazione dei genitori, perché siano preparati per far uscire il figlio da Casa, l'allenamento dei bambini e dei ragazzi, perché si preparino a lasciare la ...

