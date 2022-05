Uomini e Donne spoiler 13 maggio: un annuncio, un ritorno di fiamma e una new entry (Di venerdì 13 maggio 2022) Nella puntata del 13 maggio di Uomini e Donne assisteremo all’ultimo appuntamento della settimana. Il tempo ormai stringe e il programma sta per volgere al termine, pertanto, restano da sviscerare alcune questione. Nella messa in onda di oggi vedremo che Maria De Filippi ospiterà in studio una coppia nata proprio all’interno del talk show, ovvero, L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di venerdì 13 maggio 2022) Nella puntata del 13diassisteremo all’ultimo appuntamento della settimana. Il tempo ormai stringe e il programma sta per volgere al termine, pertanto, restano da sviscerare alcune questione. Nella messa in onda di oggi vedremo che Maria De Filippi ospiterà in studio una coppia nata proprio all’interno del talk show, ovvero, L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

_Nico_Piro_ : #5maggio in #Ucraina 3,238 civili uccisi (1,162 uomini , 738 donne, 71 bambine 84 bambini, 72 minori e 1,111 adulti… - GiuseppeConteIT : Dopo gli attacchi politici subiti in questi giorni, oggi arriva una grave minaccia, un gesto intimidatorio proprio… - TizianaFerrario : metti 500 mila uomini insieme dagli da bere e le molestie di ALCUNI alle donne sono assicurate. Gli ALTRI fanno fin… - mhall55nine : RT @stelle_lune: Prima di essere....uomini...donne... siamo Persone?? Volta della Cappella Sistina. Vaticano. Particolare di un ignudo. P… - SoniaSamoggia : RT @VivianaDesio: Molestie da alcuni alpini? Ma di cosa vi meravigliate? Sono uomini in un mondo in cui all'uomo viene permesso di usare e… -