MotoGP, Johann Zarco: “Siamo sulla strada giusta, contento per il quarto tempo. Sulla ghiaia ho avuto paura” (Di venerdì 13 maggio 2022) Il Gran Premio di Francia 2022 è iniziato quest’oggi con le prime due sessioni di prove libere, concluse con il miglior tempo di Pol Espargaro nelle FP1 e di Enea Bastianini nelle FP2; stupisce senz’altro la prestazione dell’azzurro, che ha realizzato il miglior tempo in 1:31.148. Giornata tutto sommato positiva (per il ritmo in pista e per i risultati) per il francese, padrone di casa, Johann Zarco che ha chiuso le due sessioni di prove libere rispettivamente con il nono e il quarto tempo: prima 1:32.112 poi, con un notevole incremento, 1:31.508. Ecco il commento al venerdì del GP di Francia da parte di Zarco, riportato da gpinside: “Non sappiamo quali saranno le condizioni meteorologiche domani mattina, quindi è stato importante fare bene oggi raggiungendo l’1:31, ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022) Il Gran Premio di Francia 2022 è iniziato quest’oggi con le prime due sessioni di prove libere, concluse con il migliordi Pol Espargaro nelle FP1 e di Enea Bastianini nelle FP2; stupisce senz’altro la prestazione dell’azzurro, che ha realizzato il migliorin 1:31.148. Giornata tutto sommato positiva (per il ritmo in pista e per i risultati) per il francese, padrone di casa,che ha chiuso le due sessioni di prove libere rispettivamente con il nono e il: prima 1:32.112 poi, con un notevole incremento, 1:31.508. Ecco il commento al venerdì del GP di Francia da parte di, riportato da gpinside: “Non sappiamo quali saranno le condizioni meteorologiche domani mattina, quindi è stato importante fare bene oggi raggiungendo l’1:31, ...

