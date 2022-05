Advertising

StampaTorino : Terrorismo internazionale: secondo il pm un membro dell’Its stava preparando un attentato a Torino -

Agenzia ANSA

È la tesi dei pm Paolo Scafi ed Enzo Bucarelli, che indagano sull'uomo accusato di terrorismo e considerato vicino al gruppo eversivo sudamericano(Individualistas tendiendo a lo Salvaje). Gli ...Ha seguito in prima persona la complessa vicenda di ASPI supportandone, anche in qualità di... leader nelle tecnologie di Intelligent Transport System (). Nel corso dell'assemblea odierna, ... Membro Its stava preparando attentato a Torino - Piemonte Federico Buono, il 45enne anarchico ambientalista, arrestato dalla Digos di Milano il 30 marzo in via Frejus a Torino, stava preparando un attentato nel capoluogo piemontese. (ANSA) ...TORINO. Federico Buono, il 45enne anarchico ambientalista, arrestato dalla Digos di Milano il 30 marzo in via Frejus a Torino stava preparando un attentato nel capoluogo piemontese. È la tesi dei pm P ...