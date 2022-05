Mascherine in aereo, in Italia resta l’obbligo anche dopo il 16 maggio: ecco le linee guida (Di venerdì 13 maggio 2022) Dal 16 maggio sarà necessario indossare la mascherina in aereo se si parte dall’Italia, in rispetto all’ordinanza che prevede l’obbligo di indossarla su mezzi di trasporto e aerei fino al 15 giugno. Lo dicono le nuove linee guida Ecdc-Aesa (Agenzia europea sicurezza aerea): “Se gli Stati di partenza o destinazione richiedono l’uso di Mascherine nei trasporti pubblici, gli operatori aerei dovrebbero richiedere a passeggeri ed equipaggio di indossare una mascherina anche oltre il 16/5”. E negli altri casi, cioè negli Stati dove l’uso della mascherina sui mezzi di trasporto non è richiesta? “Dal 16 maggio gli operatori aeronautici e aeroportuali”, si legge nelle nuove linee guida, “dovrebbero continuare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) Dal 16sarà necessario indossare la mascherina inse si parte dall’, in rispetto all’ordinanza che prevededi indossarla su mezzi di trasporto e aerei fino al 15 giugno. Lo dicono le nuoveEcdc-Aesa (Agenzia europea sicurezza aerea): “Se gli Stati di partenza o destinazione richiedono l’uso dinei trasporti pubblici, gli operatori aerei dovrebbero richiedere a passeggeri ed equipaggio di indossare una mascherinaoltre il 16/5”. E negli altri casi, cioè negli Stati dove l’uso della mascherina sui mezzi di trasporto non è richiesta? “Dal 16gli operatori aeronautici e aeroportuali”, si legge nelle nuove, “dovrebbero continuare ...

Advertising

infoitinterno : Mascherine sull’aereo obbligatorie in Italia fino a giugno, anche se l’Ue ha eliminato la regola - infoitinterno : Mascherine in aereo, via l’obbligo in Europa ma non in Italia - infoitinterno : Mascherine in aereo, dal 16 maggio l'obbligo resta in vigore sui voli dall'Italia - SperanzaNada : E DOPO DEI 'BELLI' RISULTATI 'VACCINAZIONE' Mascherine, niente stop in aereo: dal 16 maggio sui voli dall'Italia l'… - GessaMarta : RT @DoraliceGuadag1: Ma adesso che hanno tolto l’obbligo delle mascherine sui voli nella UE, a chi romperà le palle la Lucarelli in aereo? -