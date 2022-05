La Salernitana ci crede | Nicola ‘pressione rende vivi’

Leggi su cronachesalerno

(Di venerdì 13 maggio 2022) A SALERNO cresce l’attesa per la trasferta di Empoli, partita che puo’ cambiare la stagione dei campani e mettere al sicuro la salvezza. Gli uomini di Davidehanno realizzato una rimonta incredibile (14 punti nelle ultime 6 partite) ma, a 180? dal termine della stagione, dovranno continuare a correre per conservare la massima serie. Con una vittoria in Toscana i granata avvicinerebbero di molto il traguardo, anche se tutto dipendera’ (anche) dai risultati di Cagliari e Genoa che giocheranno domenica. Nel frattempo i granata dovranno riuscire a fare la propria parte. “Difendiamola” e’ il grido di battaglia di un’intera tifoseria che domani alle 15 sosterra’ in massa il cavalluccio marino al “Castellani”: ai 4mila tifosi che hanno polverizzato in meno di un’ora i biglietti per il settore ospiti, si aggiungeranno almeno altri 2mila supporters che hanno acquistato i ...