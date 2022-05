Isola 16, Guendalina Tavassi malore: come sta la naufraga? Parla il fidanzato (Di venerdì 13 maggio 2022) Isola 16, Guendalina Tavassi assente a causa di un malore in Honduras. come sta la naufraga? Parla il fidanzato Federico Prima Blind, poi Guendalina Tavassi è finita in infermeria per accertamenti. I due naufraghi al momento sono fuori gioco all’Isola dei Famosi. Intanto i fan sono preoccupati per le condizioni di salute della sorella di Edoardo e sperano che possa tornare in gioco già da stasera, venerdì 13 maggio. Ma come sta la naufraga? Non ci sono comunicazioni ufficiali da parte della produzione sulle sue condizioni di salute, è apparsa una scritta durante il daytime che avvisava dell’assenza momentanea dei due naufraghi dall’Isola. Su ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 13 maggio 2022)16,assente a causa di unin Honduras.sta lailFederico Prima Blind, poiè finita in infermeria per accertamenti. I due naufraghi al momento sono fuori gioco all’dei Famosi. Intanto i fan sono preoccupati per le condizioni di salute della sorella di Edoardo e sperano che possa tornare in gioco già da stasera, venerdì 13 maggio. Masta la? Non ci sono comunicazioni ufficiali da parte della produzione sulle sue condizioni di salute, è apparsa una scritta durante il daytime che avvisava dell’assenza momentanea dei due naufraghi dall’. Su ...

