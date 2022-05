Inter, un rinforzo a zero per il centrocampo (Di venerdì 13 maggio 2022) Non solo Frattesi del Sassuolo. Per rinforzare il centrocampo l'Inter sta valutando anche il profilo di Florian Grillitsch, in scadenza... Leggi su calciomercato (Di venerdì 13 maggio 2022) Non solo Frattesi del Sassuolo. Per rinforzare ill'sta valutando anche il profilo di Florian Grillitsch, in scadenza...

Advertising

Smargiasso1975_ : @FBiasin Sarebbe una disdetta per come l'abbiamo perso. Resta il fatto che il gioco di Inzaghi è il migliore visto… - LucianoDavite : @totofaz @IMBili_ Un Dybala integro sarebbe un rinforzo per tutti. le priorità dell'inter però secondo me dovrebbero essere altre - PaliilaP : @FBiasin Il primo rinforzo dell'#inter deve essere il suo esonero -