"Indagare sui giovani morti in eccesso nell'anno del vaccino" (Di venerdì 13 maggio 2022) Invece leggo che ci sono delle morti sospette ma adesso si incolpano i canarini, ieri la pizza, poi i decibel del traffico di Roma ora il cambio di stagione e domani, chissà, le bollette. ... Leggi su lanuovabq (Di venerdì 13 maggio 2022) Invece leggo che ci sono dellesospette ma adesso si incolpano i canarini, ieri la pizza, poi i decibel del traffico di Roma ora il cambio di stagione e domani, chissà, le bollette. ...

Advertising

rulajebreal : La squadra di ricercatori di Amnesty continua a indagare sui crimini di guerra di Putin in Ucraina. È per questo c… - _CuiProdest : RT @zambry77: «L'eccesso di mortalità degli under 40 relativo al 2021 va spiegato». Punta il dito contro il vaccino il leghista @borghi_cla… - Gina76280162 : RT @putino: Il Consiglio per i diritti umani (UNHRC) delle Nazioni Unite ha sostenuto a maggioranza una risoluzione per indagare sui presun… - zambry77 : «L'eccesso di mortalità degli under 40 relativo al 2021 va spiegato». Punta il dito contro il vaccino il leghista… - KovalevskyMasha : RT @putino: Il Consiglio per i diritti umani (UNHRC) delle Nazioni Unite ha sostenuto a maggioranza una risoluzione per indagare sui presun… -