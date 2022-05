"Draghi ha perso la testa. Ricevo certe telefonate...": l'ultimo orrore di Vladimir Soloviev, le minacce al premier (Di venerdì 13 maggio 2022) "Mario Draghi ha perso la testa, la gente ci chiama per dirci che lo odia": Vladimir Soloviev, noto conduttore televisivo russo, spesso invitato anche dai talk show italiani, ha parlato del nostro Paese e del nostro premier durante il suo programma sulla tv di stato. Il giornalista molto vicino allo zar ha rivelato: "Gli italiani mi scrivono per dirmi di far sapere a Putin che non è il popolo italiano, è il governo che ci disprezza". L'ostilità nei nostri confronti sarebbe iniziata dopo l'esclusione della Russia da parte dell'Italia per il Premio Dante: "L'Italia, che sembrava così vicina alla Russia, ha escluso dal Premio Dante alcuni eccezionali intellettuali. Perché? Perché erano russi. E gli italiani dotati di una coscienza si sono profondamente vergognati di quello che ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) "Mariohala, la gente ci chiama per dirci che lo odia":, noto conduttore televisivo russo, spesso invitato anche dai talk show italiani, ha parlato del nostro Paese e del nostrodurante il suo programma sulla tv di stato. Il giornalista molto vicino allo zar ha rivelato: "Gli italiani mi scrivono per dirmi di far sapere a Putin che non è il popolo italiano, è il governo che ci disprezza". L'ostilità nei nostri confronti sarebbe iniziata dopo l'esclusione della Russia da parte dell'Italia per il Premio Dante: "L'Italia, che sembrava così vicina alla Russia, ha escluso dal Premio Dante alcuni eccezionali intellettuali. Perché? Perché erano russi. E gli italiani dotati di una coscienza si sono profondamente vergognati di quello che ...

Advertising

silvano73068906 : RT @SusyMethil: per favore dica a Putin che non è il popolo italiano. E’ il governo, che disprezziamo”ha aggiunto nel suo talk show.Solovio… - CarloneDaniela : RT @SusyMethil: per favore dica a Putin che non è il popolo italiano. E’ il governo, che disprezziamo”ha aggiunto nel suo talk show.Solovio… - TWmerda : Le persone mi scrivono e dicono 'per favore dì a Putin che non è il popolo italiano, è il governo, che disprezziamo… - s_mendolia : RT @fanpage: “Gli italiani mi scrivono per dirmi di far sapere a Putin che non è il popolo italiano, è il governo che ci disprezza” https:/… - ZzuCicciu : RT @fanpage: “Gli italiani mi scrivono per dirmi di far sapere a Putin che non è il popolo italiano, è il governo che ci disprezza” https:/… -