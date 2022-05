Draghi | convegno a Sorrento | «Stop ai pigri pregiudizi sul Sud | il Pnrr riduce i divari»

Advertising

VitoBardi : RT @Corriere: Draghi, convegno a Sorrento: «Stop ai pigri pregiudizi sul Meridione, il Pnrr riduce i divari» - Corriere : Draghi, convegno a Sorrento: «Stop ai pigri pregiudizi sul Meridione, il Pnrr riduce i divari» - NeoOdisseo : @La7tv Spiegategli che non è il borocrate che fa la relazione ad un convegno ma il rappresentante di uno stato e ch… - AdolfoTasinato : RT @UnioneLDR: Europa, quale speranza? Convegno online sulla nuova Europa con la partecipazione del Presidente ULDR prof. Augusto Vasselli.… - infosferanews : RT @UnioneLDR: Europa, quale speranza? Convegno online sulla nuova Europa con la partecipazione del Presidente ULDR prof. Augusto Vasselli.… -

Corriere della Sera

Non c'è, webinar, tavola rotonda, intervista in cui esponenti politici ed istituzionali di ...dall'Ucraina così come in queste ultime settimane ha riconosciuto in prima persona Mario. ...... un megail cui titolo rivela l'ambizione di elaborare una nuova agenda che rimetta in ... Nel suo intervento,sottolinea: "Il Sud non era - e non è - destinato a rimanere indietro. ... Draghi alla «Cernobbio del Sud»: «Il 40% del Pnrr al Mezzogiorno: non rimarrà indietro. Italia in prima linea... Il premier a Sorrento con il presidente della Repubblica al meeting organizzato dalla ministra Carfagna: «Ci sono tutte le potenzialità per convergere verso il Centro-Nord» ..."Per invertire la rotta, investiamo innanzitutto nelle infrastrutture. Oltre meta' dei fondi del Pnrr e del Fondo Complementare in progetti infrastrutturali sono destinati al Mezzogiorno. Stanziamo 1, ...