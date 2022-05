Corea del Nord: “tutto pronto per il test nucleare” (Di venerdì 13 maggio 2022) Proprio questa mattina è stato lanciato da un funzionario dell’Ufficio presidenziale di Seul un allarme per un test nucleare che la Corea del Nord sembrerebbe pronta a compiere. Se effettuato sarebbe il settimo in assoluto del Paese e il primo dal 2017, quando il leader Kim Jong-un annunciò una moratorio volontaria sulla sperimentazione atomica e di missili. Era già arrivata nella giornata di ieri l’accusa da parte di Seul del lancio da parte della Corea del Nord di tre missili balistici a corto raggio verso il mar del Giappone. Il lancio di metà aprile Già il 17 aprile scorso la Corea del Nord aveva lanciato un nuovo sistema di armi tattiche guidate. Si è trattato dell’ennesimo tentativo del Paese di “potenziare il suo arsenale”, dopo aver ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 13 maggio 2022) Proprio questa mattina è stato lanciato da un funzionario dell’Ufficio presidenziale di Seul un allarme per unche ladelsembrerebbe pronta a compiere. Se effettuato sarebbe il settimo in assoluto del Paese e il primo dal 2017, quando il leader Kim Jong-un annunciò una moratorio volontaria sulla sperimentazione atomica e di missili. Era già arrivata nella giornata di ieri l’accusa da parte di Seul del lancio da parte delladeldi tre missili balistici a corto raggio verso il mar del Giappone. Il lancio di metà aprile Già il 17 aprile scorso ladelaveva lanciato un nuovo sistema di armi tattiche guidate. Si è trattato dell’ennesimo tentativo del Paese di “potenziare il suo arsenale”, dopo aver ...

