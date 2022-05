Choc in Francia, cori dei tifosi contro il morto (Di venerdì 13 maggio 2022) di Doriano Rabotti Se non fossimo il paese dove almeno due tifoserie pensarono bene, qualche anno fa dopo il tentativo di gesto disperato da parte di Gianluca Pessotto, di dedicargli cori vergognosi ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) di Doriano Rabotti Se non fossimo il paese dove almeno due tifoserie pensarono bene, qualche anno fa dopo il tentativo di gesto disperato da parte di Gianluca Pessotto, di dedicarglivergognosi ...

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Nizza, cori choc contro Emiliano Sala: rabbia in Francia. L'allenatore Galtier: «Una vergogna» - leggoit : Nizza, cori choc contro Emiliano Sala: rabbia in Francia. L'allenatore Galtier: «Una vergogna» - Frankf1842 : RT @movarturoelba: @EnricoLetta il vero choc, complimenti per il francesismo e magari te ne tornassi in Francia, ce lo avrai alle elezioni… - Aisha64417632 : RT @movarturoelba: @EnricoLetta il vero choc, complimenti per il francesismo e magari te ne tornassi in Francia, ce lo avrai alle elezioni… - movarturoelba : @EnricoLetta il vero choc, complimenti per il francesismo e magari te ne tornassi in Francia, ce lo avrai alle elezioni del prossimo anno. -