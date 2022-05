Zarco carico per il GP di casa | Bello sentire il calore dei miei tifosi - News

(Di giovedì 12 maggio 2022) Il Gran Premio di Francia a Le Mans sarà speciale per Johann, che davanti al proprio pubblico cercherà di riscattarsi dopo la delusione di Jerez, dove ha chiuso il fine settimana con uno "zero" ...

MotoGP, Mir: "Il ritiro di Suzuki inaspettato, stavo trattando il rinnovo": "A Le Mans sono sempre andato forte" Le Mans è una pista congeniale per Johann, che è già salito sul podio più volte ...... davanti alla coppia transalpina(Ducati) e Quartararo (Yamaha), si rinnoverà la sfida tra ... Alto è anche ilcomplessivo sulla leva del freno esercitato da ciascun pilota dalla partenza ... Zarco carico per il GP di casa: “Bello sentire il calore dei miei tifosi” Il pilota francese è pronto a scendere in pista a Le Mans per riscattarsi dopo la delusione di Jerez: “Devo ritrovare la giusta costanza. Qui sono sempre stato veloce, perciò spero di ripetermi quest' ...Francesco Bagnaia si è dimostrato carico e determinato nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio di Francia, settimo appuntamento del Mondiale Mo ...