Viabilità Roma Regione Lazio del 12-05-2022 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 12 maggio 2022)DEL 12 MAGGIO12.20 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA TANGENZIALE EST, PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN RPECEDENZA, PERMANGONO CODE TRA LA A24 E LA NOMENTANA IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO. RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON CODE A PARTIRE DA PORTONACCIO VERSO IL CENTRO. SULLA PONTINA, PER I LAVORI IN CORSO, CI SONO CODE TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO NELLE DUE DIREZIONI; RICORDIAMO CHE SUL TRATTO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA. SULLA BRACCIANENSE SEGNALATO UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI BRACCIANO, CODE TRA VIA SETTEVENE PALO E VIA PRINCIPE DI NAPOLI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO ANCORA RALLENTATE LE LINEE C, B E B1 DELLA METROPOLITANA; SULLA LINEA B1 È STATA RIAPERTA LA STAZIONE DI JONIO, ...