Se trovi questo Gratta e Vinci prendilo: c’è un segreto (Di giovedì 12 maggio 2022) Ogni Gratta e Vinci è buono per tutte le stagioni, ma ancor di più per il più attrattivo monte premi. Vediamo i dettagli Nel corso degli anni, pochissime non sono state tentate di entrare al bar o in tabaccherie e di acquistare uno di quei biglietti Gratta e Vinci, calati a lenzuolo dietro la cassa. L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 12 maggio 2022) Ogniè buono per tutte le stagioni, ma ancor di più per il più attrattivo monte premi. Vediamo i dettagli Nel corso degli anni, pochissime non sono state tentate di entrare al bar o in tabaccherie e di acquistare uno di quei biglietti, calati a lenzuolo dietro la cassa. L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

italianarmyfam_ : @SiriaAndreassi In questo post trovi tutte le info e immagini - bruno_bar1 : RT @PellizzariGiano: Questo succede in Veneto dove se hai voglia qualcosa da fare lo trovi. Mancano persone per vari lavori, è più comodo p… - lorenzo10469500 : RT @PellizzariGiano: Questo succede in Veneto dove se hai voglia qualcosa da fare lo trovi. Mancano persone per vari lavori, è più comodo p… - PellizzariGiano : Questo succede in Veneto dove se hai voglia qualcosa da fare lo trovi. Mancano persone per vari lavori, è più comod… - giocarmon : Lo trovi a questo link: -