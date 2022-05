Oltre 80 appuntamenti in programma a Udine per Vicino/Lontano (Di giovedì 12 maggio 2022) Nel segno delle “sfide” torna il festival Vicino/Lontano, in programma a Udine da mercoledì 11 a domenica 15 maggio. Oltre 80 gli appuntamenti in programma – tra confronti, incontri, concerti, mostre, spettacoli e proiezioni – che coinvolgeranno 200 voci dal mondo delle scienze, della letteratura, dell’arte, dello spettacolo e dell’informazione. Fra i protagonisti: David Tremlett, Lucio Caracciolo, Gianluca Costantini, Ivan Dimitrijevi?, Stefania Maurizi, Edoardo Zanchini, Giacomo Marramao, Chicco Testa, Slavenka Drakuli?, Fabio Deotto, Franco Farinelli, Sergej Bondarenko, Giulia Morello, Stefano Zamagni, Andrea Graziosi, Giada Messetti, Hafez Haidar, Tatiana Biagioni, Massimiliano Panarari, Tamás Gyurkovics, Marianna Filandri, Yvan Sagnet, Carlo Ratti, Andrea Staid, ... Leggi su udine20 (Di giovedì 12 maggio 2022) Nel segno delle “sfide” torna il festival, inda mercoledì 11 a domenica 15 maggio.80 gliin– tra confronti, incontri, concerti, mostre, spettacoli e proiezioni – che coinvolgeranno 200 voci dal mondo delle scienze, della letteratura, dell’arte, dello spettacolo e dell’informazione. Fra i protagonisti: David Tremlett, Lucio Caracciolo, Gianluca Costantini, Ivan Dimitrijevi?, Stefania Maurizi, Edoardo Zanchini, Giacomo Marramao, Chicco Testa, Slavenka Drakuli?, Fabio Deotto, Franco Farinelli, Sergej Bondarenko, Giulia Morello, Stefano Zamagni, Andrea Graziosi, Giada Messetti, Hafez Haidar, Tatiana Biagioni, Massimiliano Panarari, Tamás Gyurkovics, Marianna Filandri, Yvan Sagnet, Carlo Ratti, Andrea Staid, ...

udine20 : Oltre 80 appuntamenti in programma a Udine per Vicino/Lontano - - puntozerofm : #Sfide è il tema dell’edizione 2022 del festival @vicinolontano al via oggi a Udine. Oltre 80 gli appuntamenti in p… - OltreleColonne : Roma Culture, gli appuntamenti dall’11 al 17 maggio 2022 - Carmela_oltre : RT @RaiStoria: Da stasera #10maggio alle 21:10 su #RaiStoria, la #StoriaDellaMedicina in un percorso che accompagna la vita dell’uomo dalla… - BalcaniCaucaso : Con il conflitto in Ucraina le #politichemigratorie sono tornate al centro del dibattito pubblico in ????. Come funzi… -