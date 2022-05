No, la chiesa ortodossa ucraina non ha «fatto santo» Stepan Bandera (Di giovedì 12 maggio 2022) Il 12 maggio 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare l’attendibilità di una frase pronunciata dallo storico e docente dell’università di Torino Angelo D’Orsi nel corso della trasmissione di La7 Di Martedì del 10 maggio 2022. La frase è disponibile al minuto 1:07 di questo filmato, quando D’Orsi spiega: «Vorrei ricordare che questo regime così liberale dell’ucraina ha dichiarato Stepan Bandera eroe nazionale e vorrei ricordare che la chiesa ortodossa ucraina, che voi avete contrapposto a quella russa, lo ha fatto santo». La notizia secondo cui la chiesa ortodossa ucraina avrebbe «fatto santo» Stepan ... Leggi su facta.news (Di giovedì 12 maggio 2022) Il 12 maggio 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare l’attendibilità di una frase pronunciata dallo storico e docente dell’università di Torino Angelo D’Orsi nel corso della trasmissione di La7 Di Martedì del 10 maggio 2022. La frase è disponibile al minuto 1:07 di questo filmato, quando D’Orsi spiega: «Vorrei ricordare che questo regime così liberale dell’ha dichiaratoeroe nazionale e vorrei ricordare che la, che voi avete contrapposto a quella russa, lo ha». La notizia secondo cui laavrebbe «...

