(Di giovedì 12 maggio 2022) E’ minimamente invasivo, dà risultati nel lungo periodo, permette la conservazione della. Nella cura dei tumoriesiste untermoradioterapico che rappresenta un’opzione terapeutica prima della chirurgia demolitiva nelle recidive dopolocale convezionale (instillazioni endoli con MMC e BCG) del cancronon-muscolo invasivo (superficiale), al quarto posto tra i tumori più frequenti in soggetti di sesso maschile e all’ottavo posto in quelli di sesso femminile (ogni anno ne sono diagnosticati in tutto il mondo una media di 350.000 nuovi casi): il, brevettato da Medical Enterprises ...

In questo momento l'Unità operativa dell'Urologia diha inpazienti anche molto giovani con tumore superficiale della vescica, plurirecidivato dopo le terapie di I linea. "In casi ... Massa. Trattamento Synergo per il tumore alla vescica che preserva l'organo e riduce la recidiva Massa, 12 maggio 2022 – E' minimamente invasivo, dà risultati nel lungo periodo, permette la conservazione dell'organo e riduce la recidiva. Nella cura dei tumori alla vescica esiste un trattamento te ...