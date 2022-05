L'Onu approva una inchiesta sui crimini russi in Ucraina: Cina e Eritrea votano contro (Di giovedì 12 maggio 2022) Una posizione ambigua, anche perché un'inchiesta non è una condanna ma si cerca solo di fare luce. Il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha approvato a larga maggioranza una risoluzione ... Leggi su globalist (Di giovedì 12 maggio 2022) Una posizione ambigua, anche perché un'non è una condanna ma si cerca solo di fare luce. Il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite hato a larga maggioranza una risoluzione ...

