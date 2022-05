Isola dei Famosi: “E’ finta, buttiamola fuori!”: la strategia è un fallimento, non ha alcuna speranza (Di giovedì 12 maggio 2022) Bufera in corso a l’Isola dei Famosi: il televoto si preannuncia una colossale Caporetto per la naufraga di Cayo Cochinos. Isola dei Famosi (fonte youtube)La prossima puntata del survival game di Canale 5 si preannuncia più infuocata che mai. Con l’arrivo delle tre Conquistadoras, gli equilibri sull’atollo onduregno sono nuovamente mutati, e una delle naufraghe appena sbarcate su Playa Palapa rischia una brusca epurazione. Si tratta di Maria Laura De Vitis, ex fidanzata di Paolo Brosio e vincitrice del format “La Pupa e il Secchione”. La giovane Laura rischia di aver vita breve nel reality: a poche ore dallo sbarco in Honduras si è inimicata compagni e pubblico dello show, rischiando una clamorosa eliminazione dal gioco. Isola dei Famosi: dopo la vittoria, è in arrivo ... Leggi su ck12 (Di giovedì 12 maggio 2022) Bufera in corso a l’dei: il televoto si preannuncia una colossale Caporetto per la naufraga di Cayo Cochinos.dei(fonte youtube)La prossima puntata del survival game di Canale 5 si preannuncia più infuocata che mai. Con l’arrivo delle tre Conquistadoras, gli equilibri sull’atollo onduregno sono nuovamente mutati, e una delle naufraghe appena sbarcate su Playa Palapa rischia una brusca epurazione. Si tratta di Maria Laura De Vitis, ex fidanzata di Paolo Brosio e vincitrice del format “La Pupa e il Secchione”. La giovane Laura rischia di aver vita breve nel reality: a poche ore dallo sbarco in Honduras si è inimicata compagni e pubblico dello show, rischiando una clamorosa eliminazione dal gioco.dei: dopo la vittoria, è in arrivo ...

