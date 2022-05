I fiumi si riscaldano La Francia ferma le centrali nucleari Difficile raffreddare i reattori Frana l’alternativa alle rinnovabili

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 12 maggio 2022) Brutte notizie per i tifosi del nucleare che ancorata volta arrivano dalla. EDF (la maggiore azienda produttrice e distributrice di energia in) ha avvertito che molto probabilmente le temperature fluviali insolitamente calde costringeranno il Paese a ridurre la produzione dellein un momento in cui già metà deifrancesi sono fuori uso. Le temperature fluviali insolitamente calde costringeranno laa ridurre la produzione delleLe temperature a Parigi questo fine settimana dovrebbero superare il 25 gradi e iutilizzati perlesono destinati a diventare troppo caldi per garantire la ...