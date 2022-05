Guerra, Draghi smarca l’Europa dagli Usa e spiazza Biden (Di giovedì 12 maggio 2022) In pochi se l’aspettavano, e forse in pochi l’hanno colto, ma la missione americana di Mario Draghi è stata molto meno ‘allineata’ di quanto non ci si aspettasse da uno dei premier europei più schierati in senso atlantico e fin qui meno critici con la Nato e gli Usa. Dopo la florte presa di posizione di Macron a Strasburgo, infatti, Draghi ha rinsaldato il legame e l’amicizia con gli Usa ma ha voluto a sua volta ‘smarcare’ la posizione dei paesi europei da quella americana. Se gli Usa volgliono andare avanti fino al rovesciamento di Putin, quindi, gli europei spingono invece per la ricerca di uno spiraglio che possa portare ad un negoziato, lasciando una via d’uscita al leader russo. Interessi coincidenti, ma fino a un certo punto. Non è più Davide contro Golia “Siamo d’accordo sul sostegno all’Ucraina e sulle pressioni su Mosca, ma ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 12 maggio 2022) In pochi se l’aspettavano, e forse in pochi l’hanno colto, ma la missione americana di Marioè stata molto meno ‘allineata’ di quanto non ci si aspettasse da uno dei premier europei più schierati in senso atlantico e fin qui meno critici con la Nato e gli Usa. Dopo la florte presa di posizione di Macron a Strasburgo, infatti,ha rinsaldato il legame e l’amicizia con gli Usa ma ha voluto a sua volta ‘re’ la posizione dei paesi europei da quella americana. Se gli Usa volgliono andare avanti fino al rovesciamento di Putin, quindi, gli europei spingono invece per la ricerca di uno spiraglio che possa portare ad un negoziato, lasciando una via d’uscita al leader russo. Interessi coincidenti, ma fino a un certo punto. Non è più Davide contro Golia “Siamo d’accordo sul sostegno all’Ucraina e sulle pressioni su Mosca, ma ...

