Giro d’Italia 2022, Caleb Ewan: “Deluso dal risultato, Demare mi ha superato proprio sul traguardo” (Di giovedì 12 maggio 2022) Un po’ di amarezza quest’oggi per Caleb Ewan. Il suo Giro d’Italia non è stato fino ad ora molto fortunato: caduta dolorosa nella prima tappa mentre sembrava avviato almeno per un piazzamento, sprint abortito a Balatonfured e a Messina ha perso contatto sul Portella Mandrazzi, non riuscendo dunque a giocarsi le sue carte. Oggi a Scalea sembrava essere l’occasione giusta per lui: ottimo il lavoro della Lotto-Soudal che lo ha messo in condizione di giocarsela, e lo sprint dell’australiano sembrava quello buono. Invece negli ultimi metri è arrivata la rimonta di un treno in maglia ciclamino di nome Arnaud Demare, che ha bruciato Ewan proprio a ridosso della linea d’arrivo. Ewan non nasconde il rammarico per il secondo posto di quest’oggi: “È una ... Leggi su oasport (Di giovedì 12 maggio 2022) Un po’ di amarezza quest’oggi per. Il suonon è stato fino ad ora molto fortunato: caduta dolorosa nella prima tappa mentre sembrava avviato almeno per un piazzamento, sprint abortito a Balatonfured e a Messina ha perso contatto sul Portella Mandrazzi, non riuscendo dunque a giocarsi le sue carte. Oggi a Scalea sembrava essere l’occasione giusta per lui: ottimo il lavoro della Lotto-Soudal che lo ha messo in condizione di giocarsela, e lo sprint dell’australiano sembrava quello buono. Invece negli ultimi metri è arrivata la rimonta di un treno in maglia ciclamino di nome Arnaud, che ha bruciatoa ridosso della linea d’arrivo.non nasconde il rammarico per il secondo posto di quest’oggi: “È una ...

Advertising

Eurosport_IT : 'Questo è il mio ultimo Giro d'Italia': Vincenzo Nibali annuncia così il suo ritiro... ?????? #EurosportCICLISMO |… - giroditalia : Stage 6? of the Giro d'Italia 2022 is underway! La Tappa 6? del Giro d'Italia 2022 è partita! #Giro - giroditalia : Buonanotte dal #Giro d’Italia 2022 ?? Powered by @ENIT_italia - MIKILO3DArt : #trofeosenzafine #CiclistasdelMundo @giroditalia #Giro2022 #Giro105 @giroditalia Giro d'Italia #GiroDeItalia… - claudio71438414 : RT @giroditalia: ?______ will win stage 6? of the Giro d'Italia. ?______ vincerà la tappa 6? del Giro d’Italia. ?______ ganará la Etapa… -