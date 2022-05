F1, Martin Brundle: “La Ferrari deve reagire, altrimenti addio Mondiale” (Di giovedì 12 maggio 2022) La Ferrari si prepara al prossimo round del Mondiale 2022 di F1 a Barcellona (Spagna) con la voglia di porre fine alla serie di vittorie di Max Verstappen (Red Bull). I successi dell’olandese a Imola e a Miami hanno permesso al neerlandese e alla scuderia di Milton Keynes di avvicinarsi nelle classifiche piloti e costruttori. La Rossa si trova sempre in una condizione di forza, ma le prestazioni della RB18 hanno fatto scattare un allarme. E così in Catalogna vedremo una F1-75 che, salvo ripensamenti, introdurrà il primo vero pacchetto di aggiornamento. Update resi necessari dai considerevoli miglioramenti della Red Bull su tutti i fronti. Una reazione che si aspettano tutti, addetti ai lavori e non. L’obiettivo è quello di sfruttare due piste come quella spagnola e di Monaco, sulla carta favorevoli alla Ferrari, per mettere ancora una ... Leggi su oasport (Di giovedì 12 maggio 2022) Lasi prepara al prossimo round del2022 di F1 a Barcellona (Spagna) con la voglia di porre fine alla serie di vittorie di Max Verstappen (Red Bull). I successi dell’olandese a Imola e a Miami hanno permesso al neerlandese e alla scuderia di Milton Keynes di avvicinarsi nelle classifiche piloti e costruttori. La Rossa si trova sempre in una condizione di forza, ma le prestazioni della RB18 hanno fatto scattare un allarme. E così in Catalogna vedremo una F1-75 che, salvo ripensamenti, introdurrà il primo vero pacchetto di aggiornamento. Update resi necessari dai considerevoli miglioramenti della Red Bull su tutti i fronti. Una reazione che si aspettano tutti, addetti ai lavori e non. L’obiettivo è quello di sfruttare due piste come quella spagnola e di Monaco, sulla carta favorevoli alla, per mettere ancora una ...

