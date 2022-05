Eurovision 2022, come funziona il televoto stasera: come votare con app, numeri e codici (Di giovedì 12 maggio 2022) Dopo la prima semifinale dell‘Eurovision e i primi 10 Paesi che hanno ottenuto il ‘pass’ per la finale di sabato, stasera andrà in onda la seconda e imperdibile puntata del Festival, che quest’anno si sta svolgendo in Italia, a Torino. Sul palco saliranno altri 18 Paesi, ma anche in questo caso ne verranno selezionati solo 10. come? come funziona il televoto? come votare all’Eurovision 2022 Una regola fondamentale all’Eurovision: nessun Paese può votare per il proprio cantante, quindi questo significa che né i telespettatori né la giuria nazionale italiana potranno dare la loro preferenza a Mahmood e Blanco, che saliranno sul palco ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 12 maggio 2022) Dopo la prima semifinale dell‘e i primi 10 Paesi che hanno ottenuto il ‘pass’ per la finale di sabato,andrà in onda la seconda e imperdibile puntata del Festival, che quest’anno si sta svolgendo in Italia, a Torino. Sul palco saliranno altri 18 Paesi, ma anche in questo caso ne verranno selezionati solo 10.ilall’Una regola fondamentale all’: nessun Paese puòper il proprio cantante, quindi questo significa che né i telespettatori né la giuria nazionale italiana potranno dare la loro preferenza a Mahmood e Blanco, che saliranno sul palco ...

