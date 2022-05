Escort di lusso? No, ora si chiamano Amanti in Multiproprietà (Di giovedì 12 maggio 2022) Milano lancia la nuova tendenza dell’Escorting di lusso Complice il lungo periodo di restrizioni agli spostamenti e agli incontri imposto dall’emergenza sanitaria della pandemia – che ricordiamo non è affatto finita- fonti autorevoli del settore Escorting di lusso sostengono che tale segmento di mercato abbia subito uno calo storico di “incontri” mai registrato prima, si stima il 90%, secondo il portale 1001notte – Escort Boutique per Gentlemen. Questa riduzione di incontri, palpabile, ha indotto molte Escort appartenenti al settore lusso ad “inventarsi” nicchie di mercato e modalità d’incontro alternative che permettano loro di “sopravvivere” pur mantenendo il loro ruolo di sex workers di alto livello. Come sempre a lanciare questa nuova tendenza è stata Milano, ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 12 maggio 2022) Milano lancia la nuova tendenza dell’ing diComplice il lungo periodo di restrizioni agli spostamenti e agli incontri imposto dall’emergenza sanitaria della pandemia – che ricordiamo non è affatto finita- fonti autorevoli del settoreing disostengono che tale segmento di mercato abbia subito uno calo storico di “incontri” mai registrato prima, si stima il 90%, secondo il portale 1001notte –Boutique per Gentlemen. Questa riduzione di incontri, palpabile, ha indotto molteappartenenti al settoread “inventarsi” nicchie di mercato e modalità d’incontro alternative che permettano loro di “sopravvivere” pur mantenendo il loro ruolo di sex workers di alto livello. Come sempre a lanciare questa nuova tendenza è stata Milano, ...

