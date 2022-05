Dritto e Rovescio, gli ospiti di stasera, giovedì 12 maggio, su Rete 4 (Di giovedì 12 maggio 2022) A Dritto e Rovescio stasera si parlerà della visita del Premier Mario Draghi al Presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Poi di bonus da 200 euro appena varato dal Governo nel decreto Aiuti e della ... Leggi su giornaledellospettacolo.globalist (Di giovedì 12 maggio 2022) Asi parlerà della visita del Premier Mario Draghi al Presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Poi di bonus da 200 euro appena varato dal Governo nel decreto Aiuti e della ...

Advertising

Mov5Stelle : ?? STASERA IN TV ??? @GiuseppeConteIT ?? Dritto e rovescio, Rete 4 ?? 21.25 ?? #Drittoerovescio - tuttotv_info : #DrittoERovescio di #PaoloDelDebbio, anticipazioni e ospiti di stasera | #Rete4 >> - Marioalphap : Il Giornale che abbaia e non morde. mi incuriosisce solo perche hanno preso questa deriva. Dice giusto Dante e te… - cravattarossa : Volutamente a rovescio perché in un pensiero così non c'è nulla che fila dritto. - elydudy : @JessySelassie @coffeeshot__ Volo, asfaltato di dritto e rovescio -