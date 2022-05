Diritto di aborto: Biden considera ordini esecutivi e nuovi fondi (Di giovedì 12 maggio 2022) Il presidente americano Joe Biden sta valutando la possibilità di ordini esecutivi e nuovi fondi per difendere il Diritto di aborto. Biden ha anche invitato a votare per i democratici alle elezioni di midterm. Diritto di aborto: quali sono le possibili soluzioni di Biden? Prosegue negli USA il dibattito sul Diritto di aborto. Il presidente Leggi su periodicodaily (Di giovedì 12 maggio 2022) Il presidente americano Joesta valutando la possibilità diper difendere ildiha anche invitato a votare per i democratici alle elezioni di midterm.di: quali sono le possibili soluzioni di? Prosegue negli USA il dibattito suldi. Il presidente

Advertising

SimoPillon : Ha ragione @TuckerCarlson I liberal odiano la cristianità non perchè sia repressiva, ma perchè loro sono repressivi… - Agenzia_Ansa : Il Senato Usa blocca il provvedimento per trasformare in legge la storica sentenza della Corte Suprema che ha legal… - Tg3web : 'Tutti devono combattere per impedire l'abolizione del diritto all'aborto', al Tg3 l'appello di Erica Jong scrittri… - Billa42_ : Diritto di aborto: Biden considera ordini esecutivi e nuovi fondi - ilPFmax : RT @SimoPillon: Ha ragione @TuckerCarlson I liberal odiano la cristianità non perchè sia repressiva, ma perchè loro sono repressivi. Il cri… -