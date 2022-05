DIRETTA Giro d’Italia 2022, Palmi-Scalea LIVE: lieve accelerazione in gruppo, Rosa in fuga con 3? di vantaggio (Di giovedì 12 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 15.24 Dopo due ore e mezza di corsa, la media oraria è di 36,5 km/h. Non certo una tappa dal ritmo elevatissimo. 15.22 100 km al traguardo di Scalea, dove ci sarà la terza volata di questo Giro. 15.20 Sono già 70 km che Diego Rosa è in fuga solitaria. Enorme lavoro per il corridore piemontese 15.17 La corsa sta passando ora sul bellissimo lungomare di Falerna. 15.14 Anche Pieter Serry della Quick-Step dà il suo contributo in testa al gruppo. Il distacco del battistrada è sceso a 3’20”. 15.12 Tantissimi i cartelloni e le urla per Vincenzo Nibali dopo che ieri ha annunciato che si ritirerà a fine stagione. 15.09 Si vede ora in testa ... Leggi su oasport (Di giovedì 12 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL15.24 Dopo due ore e mezza di corsa, la media oraria è di 36,5 km/h. Non certo una tappa dal ritmo elevatissimo. 15.22 100 km al traguardo di, dove ci sarà la terza volata di questo. 15.20 Sono già 70 km che Diegoè insolitaria. Enorme lavoro per il corridore piemontese 15.17 La corsa sta passando ora sul bellissimo lungomare di Falerna. 15.14 Anche Pieter Serry della Quick-Step dà il suo contributo in testa al. Il distacco del battistrada è sceso a 3’20”. 15.12 Tantissimi i cartelloni e le urla per Vincenzo Nibali dopo che ieri ha annunciato che si ritirerà a fine stagione. 15.09 Si vede ora in testa ...

