Calcio: Vlahovic, 'pronto a scendere all'inferno se servirà a riportare Juve in paradiso' (Di giovedì 12 maggio 2022) Torino, 12 mag. - (Adnkronos) - “Partite come queste fanno male. Ma se ho imparato una cosa è che sono pronto a scendere all'inferno con te, se servirà a riportarti in paradiso. Forza Juve". Così sui suoi profili social l'attaccante della Juventus Dusan Vlahovic all'indomani della sconfitta contro l'Inter nella finale di Coppa Italia. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) Torino, 12 mag. - (Adnkronos) - “Partite come queste fanno male. Ma se ho imparato una cosa è che sonoall'con te, sea riportarti in. Forza". Così sui suoi profili social l'attaccante dellantus Dusanall'indomani della sconfitta contro l'Inter nella finale di Coppa Italia.

Advertising

SkySport : JUVENTUS-INTER 2-4 Risultato dopo i tempi supplementari ? ? #Barella (7’) ? #AlexSandro (50’) ? #Vlahovic (52’) ? r… - tuttosport : #Juve-#Inter, #Cesari: #Brozovic da rosso, su #Vlahovic rigore per la Juve ? - Paolo_Bargiggia : Continuano le picconate di Allegri per demolire quel fenomeno di Vlahovic. Ancora una volta sostituito da un allena… - TV7Benevento : Calcio: Vlahovic, 'pronto a scendere all'inferno se servirà a riportare Juve in paradiso' - - StefaniaStefyss : RT @tuttosport: #Vlahovic e la #Juve, clamoroso messaggio d’amore sui social ?? -