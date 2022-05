Napoli, Gaetano: «Mi ispiro ad Hamsik. Ancelotti un grande, a Pecchia devo molto» (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il centrocampista del Napoli Gaetano ha parlato del suo possibile futuro in azzurro dopo la promozione con la Cremonese Gianluca Gaetano, centrocampista della Cremonese ma di proprietà del Napoli, in una intervista a Il Mattino ha parlato del suo possibile futuro in azzurro e della promozione in Serie A con la squadra grigiorossa. COMO–CREMONESE – «Noi dovevamo vincere, ma i nostri tre punti non sarebbero bastati da soli». PROMOZIONE – «All’84’ ho capito che qualcosa sugli altri campi era successo perché ho visto la nostra panchina esplodere. Poi mi hanno detto del gol del Perugia sul Monza e da quel momento ho trascorso gli ultimi minuti con gli occhi alla panchina per capire se arrivassero nuovi aggiornamenti. Poi è iniziata la festa. Una festa meritata. Anche se abbiamo avuto un periodo difficile nelle ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il centrocampista delha parlato del suo possibile futuro in azzurro dopo la promozione con la Cremonese Gianluca, centrocampista della Cremonese ma di proprietà del, in una intervista a Il Mattino ha parlato del suo possibile futuro in azzurro e della promozione in Serie A con la squadra grigiorossa. COMO–CREMONESE – «Noi dovevamo vincere, ma i nostri tre punti non sarebbero bastati da soli». PROMOZIONE – «All’84’ ho capito che qualcosa sugli altri campi era successo perché ho visto la nostra panchina esplodere. Poi mi hanno detto del gol del Perugia sul Monza e da quel momento ho trascorso gli ultimi minuti con gli occhi alla panchina per capire se arrivassero nuovi aggiornamenti. Poi è iniziata la festa. Una festa meritata. Anche se abbiamo avuto un periodo difficile nelle ...

