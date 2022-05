Napoli, Di Lorenzo lavora a parte: tornano in gruppo Anguissa e Ghoulam (Di mercoledì 11 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSeduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Genoa in programma domenica allo Stadio Maradona per la 37esima giornata di Serie A. La squadra dopo una prima fase di attivazione e torello ha svolto partita a tema e lavoro di forza. A chiusura di sessione partita a campo ridotto. Di Lorenzo ha svolto lavoro di prevenzione in campo. Anguissa e Ghoulam hanno svolto tutto il lavoro in gruppo. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSeduta mattutina per ilall’SSCKonami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Genoa in programma domenica allo Stadio Maradona per la 37esima giornata di Serie A. La squadra dopo una prima fase di attivazione e torello ha svolto partita a tema e lavoro di forza. A chiusura di sessione partita a campo ridotto. Diha svolto lavoro di prevenzione in campo.hanno svolto tutto il lavoro in. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

