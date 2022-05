Mia Martini | piccola | fragile e immensa donna

Leggi su dilei

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Per quanto i passaggi delle stelle comete siano brevi, alcuni di questi sono destinati a lasciare una scia eterna, immortale, esattamente come quella impressa da Mia, lacantante italiana. Le sue canzoni sono un omaggio all’amore e ai sentimenti, ma anche alla fragilità, la stessa che apparteneva al suo animo puro.ma immortale, ecco chi era una delle protagoniste della canzone italiana, una delle cantanti più amate di sempre. Quella dalla voce profonda, forte e inconfondibile, quella che rivive nelle canzoni iconiche che hanno segnato un’epoca e che continuano a far sognare le generazioni di oggi, anche se queste generazioni Mimì non l’hanno conosciuta. Troppi i demoni che ha incontrato, troppe le sofferenze che il suo cuore non è riuscita a sopportare, tante le ...