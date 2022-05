LIVE Sinner-Fognini 6-2 1-1, ATP Roma 2022 in DIRETTA: l’altoatesino vince il primo parziale (Di mercoledì 11 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Bel dritto in cross ed è perfetta la chiusura con lo schiaffo al volo. 30-15 Contiene bene la pressione di Sinner, Fognini, e riesce ad indurre all’errore l’avversario. 15-15 Ha pazienza Fognini nello scambio, scende a rete e chiude dopo un’ottima costruzione. 0-15 IL PASSANTE DI Sinner! In scivolata arpiona la palla con il rovescio lungolinea. 1-1. Serve bene Sinner ed aggancia immediatamente Fognini. 40-15 Ottima palla corta eseguita da Fognini: Sinner arriva, ma sbaglia il recupero. 40-0 Un altro gratuito da parte di Fognini e il Centrale prova ad incoraggiarlo. 30-0 Al quinto colpo arriva l’errore di Fognini con il dritto. 15-0 A metà ... Leggi su oasport (Di mercoledì 11 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Bel dritto in cross ed è perfetta la chiusura con lo schiaffo al volo. 30-15 Contiene bene la pressione di, e riesce ad indurre all’errore l’avversario. 15-15 Ha pazienzanello scambio, scende a rete e chiude dopo un’ottima costruzione. 0-15 IL PASSANTE DI! In scivolata arpiona la palla con il rovescio lungolinea. 1-1. Serve beneed aggancia immediatamente. 40-15 Ottima palla corta eseguita daarriva, ma sbaglia il recupero. 40-0 Un altro gratuito da parte die il Centrale prova ad incoraggiarlo. 30-0 Al quinto colpo arriva l’errore dicon il dritto. 15-0 A metà ...

