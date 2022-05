Internazionali d’Italia WTA | oggi in campo anche Iga Swiatek | il programma

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 11 maggio 2022), per il WTA Tour, inben 9 delle 10 migliori tenniste al mondo. Assente, praticamente, soltanto la ceca Barbora Krejcikova. La numero uno, in particolare, Iga, sarà impegnata partirà la sua corsa verso il titolo di Roma, contro la rumena Ruse, in un match che ci permetterà di saggiare la condizione fisica della polacca. Questo ilcompleto della giornata. AgliIgaparte con Gabriela Ruse Esordisceagli, la polacca Iga, attuale leader della classifica WTA. Ad attenderla la rumena numero 57 Elena Gabriela Ruse. La numero uno al mondo, più nel ...