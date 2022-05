Internazionali BNL d’Italia 2022: programma e orari giovedì 12 maggio con Sinner o Fognini (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco degli Internazionali BNL d’Italia 2022, per quanto concerne la giornata di giovedì 12 maggio. Di scena gli ottavi di finale del torneo capitolino, tradizionalmente uno dei più importanti sul rosso europeo e dei due circuiti professionistici; sul Centrale del Foro, in campo immediatamente Alexander Zverev, il quale sfiderà Alex De Minaur durante la mattinata italiana. Sotto i riflettori inoltre Iga Swiatek, numero uno del mondo Wta, contro l’ostica Vika Azarenka. Da non perdere, peraltro, il confronto tra Filip Krajinovic e uno tra Jannik Sinner e Fabio Fognini, entrambi talenti italiani. Attenzione anche a Rafael Nadal, che affronterà Denis Shapovalov. Di seguito la ... Leggi su sportface (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il, glie l’ordine di gioco degliBNL, per quanto concerne la giornata di12. Di scena gli ottavi di finale del torneo capitolino, tradizionalmente uno dei più importanti sul rosso europeo e dei due circuiti professionistici; sul Centrale del Foro, in campo immediatamente Alexander Zverev, il quale sfiderà Alex De Minaur durante la mattinata italiana. Sotto i riflettori inoltre Iga Swiatek, numero uno del mondo Wta, contro l’ostica Vika Azarenka. Da non perdere, peraltro, il confronto tra Filip Krajinovic e uno tra Jannike Fabio, entrambi talenti italiani. Attenzione anche a Rafael Nadal, che affronterà Denis Shapovalov. Di seguito la ...

