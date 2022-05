Infrastrutture: via a piattaforma Mims su compensazione prezzi (Di mercoledì 11 maggio 2022) ...della Mobilita' Sostenibili (Mims) la nuova piattaforma informatica compensazioneprezzi.mit.gov.it ... Domani - informa sempre il Mims - sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto direttoriale ... Leggi su borsaitaliana (Di mercoledì 11 maggio 2022) ...della Mobilita' Sostenibili () la nuovainformatica.mit.gov.it ... Domani - informa sempre il- sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto direttoriale ...

Advertising

ItaliaOggi : Infrastrutture, via alla piattaforma Mims per compensare i prezzi degli appalti - FrancescoBlotto : La #mobilità come servizio: ecco come funzionerà il #MaaS - antonionota5 : Quanto è forte la ???? analisi esercito, armamenti e servizi segreti via #moneypuntoit @vonderleyen @OlafScholz… - Piersoft : Operatori telefonici, come se la passano dopo la pandemia - AssembleaER : #Infrastrutture #Bologna. Rete Civica: “No a demolizione ponte di servizio a Pian del Voglio” -