Giro d’Italia 2022, Fernando Gaviria: “Grande frustrazione, volevo vincere” (Di mercoledì 11 maggio 2022) Si è disputata oggi la quinta tappa del Giro d’Italia 2022 che, sul traguardo di Messina, ha ospitato la seconda volata di questa edizione. Il forcing della Alpecin sull’unico GPM di giornata ha fatto staccare Ewan e Cavendish, creando una Grande occasione per gli altri velocisti. A coglierla è stato Arnaud Demare, davanti al colombiano Fernando Gaviria. Il velocista della UAE ha tagliato il traguardo colpendo il manubrio, evidentemente contrariato. Quando gli è stato chiesto del motivo, ha risposto così ai microfoni di Eurosport: “La rabbia e la frustrazione sono nate semplicemente perchè volevo vincere. Sentivo di avere la gamba, mi sentivo bene”. Vincenzo Nibali nel cuore come Pantani: l’ultimo campionissimo di un ciclismo italiano ... Leggi su oasport (Di mercoledì 11 maggio 2022) Si è disputata oggi la quinta tappa delche, sul traguardo di Messina, ha ospitato la seconda volata di questa edizione. Il forcing della Alpecin sull’unico GPM di giornata ha fatto staccare Ewan e Cavendish, creando unaoccasione per gli altri velocisti. A coglierla è stato Arnaud Demare, davanti al colombiano. Il velocista della UAE ha tagliato il traguardo colpendo il manubrio, evidentemente contrariato. Quando gli è stato chiesto del motivo, ha risposto così ai microfoni di Eurosport: “La rabbia e lasono nate semplicemente perchè. Sentivo di avere la gamba, mi sentivo bene”. Vincenzo Nibali nel cuore come Pantani: l’ultimo campionissimo di un ciclismo italiano ...

Advertising

giroditalia : ?? LAST KM / STAGE 4? | TAPPA 4? ???? Etna has delivered its verdict. Here is the last KM of Stage 4 of the #Giro d'I… - giroditalia : Buonanotte dal #Giro d’Italia 2022 ?? Powered by @ENIT_italia - giroditalia : ?? Sit back and enjoy the great cycling of the Giro d'Italia! Stage 4? has started! ?? Mettetevi comodi e godetevi i… - messina_oggi : Il francese Arnaud Demare ha vinto allo sprint la quinta tappa del 105° Giro d’Italia di ciclismo, da Catania a Mes… - gapetv : RT @SkyTG24: Vincenzo Nibali si ritira: mio ultimo Giro d'Italia e ultima stagione -