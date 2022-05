Eurovision 2022, polemiche per l’omaggio a Raffaella Carrà: “Mancanza di rispetto” (Di mercoledì 11 maggio 2022) Come si è detto già numerose volte, l’Eurovision è totalmente diverso da uno show come Sanremo sia in termini di esibizioni e sia di tempi. Il contest europeo ha regole rigide che vanno rispettate per non compromettere il proseguimento dello show e, infatti, ancora prima della mezzanotte, la prima puntata è terminata. Tuttavia, resta l’amaro in bocca per l’omaggio a Raffaella Carrà, la quale ha goduto solo di uno stacchetto da meno di un minuto. Temptation Island, il gossip bomba: il reality torna su Canale 5? Dopo che sembrava certa la cancellazione dello show per coppie di fidanzati, potrebbe cambiare tutto Eurovision 2022: poco spazio a Raffaella ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 11 maggio 2022) Come si è detto già numerose volte, l’è totalmente diverso da uno show come Sanremo sia in termini di esibizioni e sia di tempi. Il contest europeo ha regole rigide che vanno rispettate per non compromettere il proseguimento dello show e, infatti, ancora prima della mezzanotte, la prima puntata è terminata. Tuttavia, resta l’amaro in bocca per, la quale ha goduto solo di uno stacchetto da meno di un minuto. Temptation Island, il gossip bomba: il reality torna su Canale 5? Dopo che sembrava certa la cancellazione dello show per coppie di fidanzati, potrebbe cambiare tutto: poco spazio a...

