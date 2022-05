Crisi Ucraina: riflessioni e approfondimenti nei sentieri stretti tra guerra e pace (Di mercoledì 11 maggio 2022) “‘Di fronte alla tragedia dell’Ucraina bisogna anzitutto tenere il cuore pulito, la ragione lucida e la coscienza sveglia. Altrimenti si alimenta la pandemia più grave: il contagio della guerra’. Lo ha scritto qualche giorno fa Roberto Mancini, docente di filosofia teoretica all’università di Macerata” – afferma Daniele Rocchetti, presidente delle Acli di Bergamo. “Sono parole che mi hanno molto colpito e che ci hanno spinto a ragionare come associazione sulla recente attualità. La guerra in Ucraina sembra prolungarsi, chiamando in causa gli organismi internazionali e la coscienza personale. Il quadro delle questioni è complesso, tuttavia vorremmo imparare a stare dentro le domande che ci chiedono una posizione, provando a decifrare l’eredità e il solco della riflessione del cattolicesimo democratico. Lo faremo ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 11 maggio 2022) “‘Di fronte alla tragedia dell’bisogna anzitutto tenere il cuore pulito, la ragione lucida e la coscienza sveglia. Altrimenti si alimenta la pandemia più grave: il contagio della’. Lo ha scritto qualche giorno fa Roberto Mancini, docente di filosofia teoretica all’università di Macerata” – afferma Daniele Rocchetti, presidente delle Acli di Bergamo. “Sono parole che mi hanno molto colpito e che ci hanno spinto a ragionare come associazione sulla recente attualità. Lainsembra prolungarsi, chiamando in causa gli organismi internazionali e la coscienza personale. Il quadro delle questioni è complesso, tuttavia vorremmo imparare a stare dentro le domande che ci chiedono una posizione, provando a decifrare l’eredità e il solco della riflessione del cattolicesimo democratico. Lo faremo ...

