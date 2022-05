Come creare un sito web (Di mercoledì 11 maggio 2022) 0573 - 952250 oppure mail: biblioteca@comune.montale.pt.it) . Il 26 maggio alle 16,30 si terrà alla biblioteca La Smilea un incontro sul tema dell'inclusione scolastica e in particolare sui bisogni ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 11 maggio 2022) 0573 - 952250 oppure mail: biblioteca@comune.montale.pt.it) . Il 26 maggio alle 16,30 si terrà alla biblioteca La Smilea un incontro sul tema dell'inclusione scolastica e in particolare sui bisogni ...

Advertising

ilfoglio_it : 'Putin pensava di trasformare l'Ucraina nel campo giusto per creare nuovo ordine mondiale. Quest'ordine sta nascend… - simonamarongiu : RT @lucrispice: Il mio pensiero stamattina va a chiunque abbia accusato i fedeblack e/o la family di voler creare hype per i famosi 10€. C… - ROSSLACIU : RT @Kim19190390: Questa mattina le forze #ucraine hanno bombardato il mercato di #Donetsk con bombe ad alta frammentazione per creare più d… - PirronePirro : RT @Kim19190390: Questa mattina le forze #ucraine hanno bombardato il mercato di #Donetsk con bombe ad alta frammentazione per creare più d… - disinformate_it : RT @fattoquotidiano: Luca Palamara gira da tempo l’Italia e le tv come autore di libri di successo, come futuro candidato alle elezioni, c… -